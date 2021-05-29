أردوغان يفتتح أطول مبنى في إسطنبول وأوروبا





افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، برج تشامليجا الجديد في مدينة إسطنبول، الذي يعد أطول مبنى في إسطنبول وأوروبا.

ووفقا لوكالة “نيوز ترك” المحلية، شارك في افتتاح البرج، الذي يبلغ طوله 369 مترًا وارتفاعه 587 مترًا، رسميًا وزير النقل والبنية التحتية الرتكي عادل قره إسماعيل أوغلو.

وبحسب الوكالة، سيقدم البرج خدمات البنية التحتية والعمليات الصديقة للبيئة التي في مجال البث لتحسين الاتصالات والبث في تركيا، فضلا عن اعتماد نموذج “مرفق الإرسال الفردي” وبالتالي، سيتم دمج أجهزة الإرسال المتفرقة لمنع التلوث البيئي والمرئي في المدن.

كما سيتضمن البرج المقاهي والمطاعم وأماكن للمعارض ومصعد بانورامي، شرفات تسمح برؤية مفتوحة بمقدار 180 درجة، تتيح للزائرين رؤية المعالم التاريخية الشهيرة على الجانب الأوروبي للمدينة، بالإضافة إلى ساحل البحر الأسود من الشمال.

الجدير بالذكر أن أردوغان كان قد افتتح، أمس الجمعة، مسجدا فخما جديدا في إسطنبول، ليحقق هدفا قديما له ويضفي هوية دينية على ميدان “تقسيم” الشهير في قلب المدينة.

ويطغى مسجد تقسيم وقبته، التي يبلغ طولها 30 مترا، بصورة رمزية، على نصب تذكاري لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، الذي تلاشى إرثه العلماني خلال حكم أردوغان المستمر منذ ما يقرب من عقدين.

العربية نت