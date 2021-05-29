أجنبي ينهي حياة زوجته وابنه بصورة بشعة





شهدت مدينة القضارف الجمعة، جريمة قتل بشعة حيث أقدم أجنبي على قتل زوجته وابنه الذي يبلغ من العمر (11) عاماً. وطبقاً لمصادر وفق صحيفة الحراك فإن الجناني دخل في مشادة كلامية مع زوجته استل على إثرها سكيناً وسدد بها أكثر من سبع طعنات في مناطق متفرقة من جسد زوجته، مما أدى إلى وفاتها في الحال ومن ثم سدد (5) طعنات على ابنه، مما أدى إلى وفاته وتم تدوين بلاغ تحت المادة (130) بقسم شرطة سلامة البي، وتم القبض على الجاني الذي اعترف بجريمته.

الخرطوم ( كوش نيوز)