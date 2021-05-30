عالمية

زعيم كوريا الشمالية يعدم رجلا بسبب “فلاش ميموري”

2021/05/30
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كيم جونغ كوريا الشمالية
North Korean leader Kim Jong Un salutes during a visit to the Ministry of the People's Armed Forces on the occasion of the new year, in this undated photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) on January 10, 2016. REUTERS/KCNA ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.

ذكر موقع “ديلي إن كي” المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون أعدم رجلا لمجرد بيع أفلاما وشرائط موسيقى كورية جنوبية بصورة غير شرعية.

وأضاف الموقع أن أحد عملاء المخابرات السريين في البلاد أوشى بالرجل، وهو مهندس، وذكر الاسم الأخير منه “لي”.

وكانت تهمة الرجل أنه كان يبيع أجهزة زاخرة بالأفلام والموسيقى والبرامج الإذاعية المنتجة في كوريا الجنوبية.

واعترف “لي” بجرمه قبل إعدامه، قال إنه باع “أقراص مدمجة” وأجهزة تخزين صغيرة (فلاش ميموري) مقابل أسعار تراوحت بين 5 و12 دولارا أمريكيا، وفق “سكاي نيوز عربية”.

وذكر الموقع الإخباري أن “لي” أعدم رميا بالرصاص أمام حشد من 500 شخص بمن فيهم أفراد عائلته.

وقالت السلطات في الدولة الشيوعية المنعزلة في تبريرها للجريمة إن “لي” ارتكب “فعلا مناهضة للاشتراكية”، وهي جزء من قانون جديد بدأ سريانه العام الماضي.

وهذه أول عملية إعدام في مقاطعة غانغوون، المحاذية لكوريا الجنوبية، وفق هذا القانون، الذي يرمي إلى محاربة “من يريد تدمير اشتراكية كوريا الشمالية”.

وفي الماضي كان الذين يرتكبون مثل أفعال “لي” يجري إرسالهم إلى معسكرات العمل أو إعادة تدريسهم “أيديولوجيا”.

وقال مصدر للموقع الإخباري إن أي شخص يقبض عليه متلبسا بمشاهدة مقطع فيديو من كوريا الجنوبية سيلقى مصير “لي”.

صحيفة البيان

2021/05/30
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