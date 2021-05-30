لجنة فض الاعتصام تشرع في مقاضاة ناشر الفيديوهات بالأقساط





كشفت اللجنة المستقلة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة عن أنها ستتخذ اجراءات في مواجهة الشخص أو الجهة التي تقوم بنشر (فيديوهات) على اقساط وفي تواقيت مختلفة حول فض الاعتصام ، وتساءل رئيس اللجنة الأستاذ نبيل أديب في اللقاء التنويري للإعلاميين والذي أقامته اللجنة أمس بقاعة وزارة الاعلام لماذا لم تقدم هذه الجهة أو الشخص (الفيديوهات مباشرة) للجنة وهي تعلم أنها الجهة المسئولة عن التحقيق ، وهل هي تقصد التأثير على عمل اللجنة، وهذا بالتأكيد عمل يخالف القانون ويعرض مرتكبه للمساءلة وسوف نقوم باتخاذ هذه الجراءات قانونية في مواجهة هذا الشخص أو الجهة بنيابة المعلوماتية، وأضاف بأن (الفيديوهات) بينة وإن جاءت من صاحب أجندة سياسية ستتعامل معها وفقاً للقانون بعد فحصها.

ومن جهته قال مقرر اللجنة صهيب عبداللطيف إن العمل مضى حسب الخطة على ثلاث مراحل شارفت المرحلة الثانية منه على النهاية ، حيث أن المتبقي منها عدد محدود من المستهدفين بالتحقيق ممن سقطت اسماؤهم نتيجة لظروف حالت دون الوصول اليهم وهم لايتجاوزون عددا اصابع اليد، وأضاف ما تبقى من مهام رغم صعوبته الا انه من ناحية الزمن نتوقع أن لايأخذ مننا وقتاً كثيراً واذا اردنا توقيتاً معيناً فإن ثلاثة أشهر قادمة كافية .

صحيفة الجريدة