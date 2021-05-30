عالمية
بعد السماح للقادمين من 11 دولة بدخول المملكة .. تعرف على الدول التي لا تزال محظورة
أعلنت وزارة الداخلية، أمس (السبت)، عن السماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة، هي: الإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان.
وكانت هذه الدول ضمن قائمة الـ20 دولة “المحظورة” للسفر منها إلى المملكة قبل تقليص العدد إلى 9 دول فقط، هي: “مصر، ولبنان، وتركيا، والأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، والهند”.
يذكر أن المملكة كانت قد أصدرت أمرًا في 2 فبراير 2021م، بتعليق الدخول مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين، والدبلوماسيين، والممارسين الصحيين، وعائلاتهم.
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