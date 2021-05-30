بعد السماح للقادمين من 11 دولة بدخول المملكة .. تعرف على الدول التي لا تزال محظورة





أعلنت وزارة الداخلية، أمس (السبت)، عن السماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة، هي: الإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان.

وكانت هذه الدول ضمن قائمة الـ20 دولة “المحظورة” للسفر منها إلى المملكة قبل تقليص العدد إلى 9 دول فقط، هي: “مصر، ولبنان، وتركيا، والأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، والهند”.

يذكر أن المملكة كانت قد أصدرت أمرًا في 2 فبراير 2021م، بتعليق الدخول مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين، والدبلوماسيين، والممارسين الصحيين، وعائلاتهم.

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