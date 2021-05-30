المطرب ماهر سامي يخرج عن صمته ويرد بعنف على منتقديه أنا زول مؤثر و (حتسمعوني تاني وتالت كمان)





بعد الانتقادات التي وجهت له من قبل الناشطين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي كان يتابعها ماهر ولكنه يكتفي بالصمت وعدم الرد عليهم خرج عن صمته وقام بكتابة منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك خاطب فيه منتقديه الذين طالبوه بالاتجاه إلى مجال آخر غير الغناء .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) لصفحة الفنان ماهر سامي فقد رد علي المنتقدين من خلال تعليقه الذي جاء في مضمونه ( الداير اقولو طالما في كلام عني يبقا انا مؤثر وطالما سمعوني مرة حيسمعوني تاني وتالت والبختار يبدأ طريق لازم يكملو).

الخرطوم:كوش نيوز