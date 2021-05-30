بوتين يلتقي مع صحفيين ورجال أعمال في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2021





أفادت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي خطابا طويلا في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

ووفقا للقناة الأولى، سيلتقي بوتين على هامش المنتدى، الذي سيعقد في الفترة الممتدة من 2 إلى 5 حزيران / يونيو، مع رجال أعمال ومستثمرين وصحفيين من وكالات الأنباء العالمية.

وفي وقت سابق أكد سكرتير اللجنة التنظيمية للمنتدى أنطون كوبياكوف أنه سيتم تطبيق تدابير سلامة صحية وفقا للمتطلبات الروسية ومعايير منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

ويشارك في المنتدى عادة مدراء كبريات الشركات الروسية والأجنبية، إضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء من مختلف دول العالم. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق مشاركته في المنتدى بشكل شخصي وليس عبر الفيديو.

ويمثل المنتدى منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، وتشمل فعالياته أعمالا مختلفة مثل الطاولة المستديرة وفعاليات ثقافية، كما يعقد على هامشه منتدى للأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة.

العربية نت