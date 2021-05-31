كشف طبي يقود إلى اكتشاف ذهب مهرب بأحشاء ثلاث سيدات عبر المطار





تمكنت إدارة جمارك مطار الخرطوم فرع الصالات والتارمك من ضبط (9) سبائك ذهبية تزن حوالى نصف كيلوجرام بحوزة ثلاث من السيدات.

وألقت السلطات القبض على السيدات بمطار الخرطوم الدولي وذلك بعد الاشتباه بهن وتفتيشهن تفتيشاً شخصياً بواسطة منسوبي الجمارك حيث تم تحويلهن إلى مستشفى الشرطة وبعد الفحص الطبي اتضح وجود السبائك الذهبية بحوزتهن.

وكشف (إعلام هيئة الجمارك) بأن الراكبات السيدات كن في طريقهن إلى إحدى الدول العربية على متن طيران بدر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهتهن.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة