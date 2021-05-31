نظامي يتسبب في بتر ساق صبي بواسطة كلاش





تسبب نظامي في بتر ساق صبي يبلغ من العمر (14) عاماً وذلك إثر حدوث شجار وقع بينهما في سوق البركة الواقعة بشمال كردفان، على خلفية ارتداء الصبي لبنطال (كاكي). وروى “خليل” تفاصيل الحادثة، وقال وفق صحيفة (الحراك) ـ يُنشر بالداخل ـ إن النظامي الذي كان برفقة ثلاثة نظاميين طلب منه مساء الأحد خلع بنطلون (كاكي) بالسوق أمام المارة؛ بحجة أنه زي عسكري يمنع لبسه لغير النظاميين، مضيفاً أنه طلب من النظامي السماح له بالذهاب إلى المنزل لخلع البنطلون وإعطائه لهم، إلا أن النظامي رفض الأمر، وحاول خلع البنطلون منه بالقوة الجبرية. وانتقل الأمر عقب ضربهم للصبي بالعصي واللطم على الوجه إلى عراك، وعلى خلفية ذلك استخدم النظامي سلاحه الكلاش مطلقاً عليه ثلاث رصاصات، محدثاً له إصابة بالغة بطلقتين في الساق اليسرى، وثالثة في الساق اليمنى، وتسبب ذلك ببتر ساق الصبي من أعلى المرفق مسببة له إعاقة دائمة قضت على مستقبله كصبي ما زال في مقتبل العمر. وكشف خليل أن النظامي لم يكتفِ بذلك بل أفرغ طلقتين أخريين في ساق عمه الذي هب لنجدته، مستفسراً عما حدث، مما سبب له كسراً بالساق اليسرى أيضاً ولا يزال طريح الفراش.

الخرطوم ( كوش نيوز)