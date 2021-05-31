الدولار يواصل الصعود بقوة في السودان أمام الجنيه





سجل الدولار الأمريكي يوم الإثنين سعراً قياسياً أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء، الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين، وذلك رغم النظام الذي أطلقته الحكومة الإنتقالية في فبراير من العام الجاري، وهو نظام السعر الموحد .

يوم الإثنين 31 مايو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 490.00 جنيهاً .

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الإثنين31 مايو 2021 م، وجاء السعر 421.34680جنيه للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار على نحو 421.00 جنيه للدولار، حيث توقفت معظم البنوك من مطاردة السوق الموازي الذي بات يسيطر على الوضع ويقدم أسعارا أفضل من البنوك وتوقفت معظم البنوك عند أسعار منخفضة كثيرا عن السوق الأسود وإستسلمت البنوك لمؤشر فشل سياسة السعر الموحد التي أطلقتها الحكومة.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 46.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)