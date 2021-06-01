السيسي يوجه بسرعة إدخال معدات لغزة للمشاركة في إعادة الإعمار





وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بسرعة إدخال معدات إلى قطاع غزة للمساهمة في عملية إعادة إعمار القطاع.

وبحسب موقع “بوابة أخبار اليوم”، جاء توجيه الرئيس المصري استجابة لطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

في المقابل، وجه عباس وزراء السلطة بالتعاون الكامل مع مصر لسرعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

ويوم أمس وجه السيسي الدعوة إلى كافة القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر في إعادة إعمار قطاع غزة.

وتوقعت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إعلان القاهرة خططا لبناء مدينة سكنية في القطاع.

وكانت مصر قد خصصت 500 مليون دولار لتمويل إعادة إعمار المناطق المدمرة في غزة.

وقالت وزارة الإسكان في غزة إن 1500 وحدة سكنية دمرت تماما خلال القتال الأخير مع إسرائيل، وهناك 1500 وحدة أخرى غير صالحة للسكن، وتعرضت 17 ألف وحدة لأضرار جزئية، بحسب “رويترز”. وقدر مسؤول في الوزارة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 150 مليون دولار.

العربية نت