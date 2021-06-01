بنك السودان يبيع الدولار بمبلغ 385 جنيها لبعض المستوردين

1- عدد المصارف التي قدمت طلباتها 29

2- عدد الطلبات المستلمة 277

3- عدد الطلبات المقبولة 184

4- عدد الطلبات التي تم التخصيص لها 117

5- عدد الطلبات المستبعدة (عدم إستيفاء الشروط) 93

6- إجمالي قيمة الطلبات المستلمة 86,305,212.93 دولار أمريكي

7- القيمة الإجمالية للمزاد المطروح 50,000,000.0 دولار أمريكي

8- إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 43,405,848.08 دولار أمريكي

9- أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 425.0000