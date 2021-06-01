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بنك السودان يبيع الدولار بمبلغ 385 جنيها لبعض المستوردين

2021/06/01
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بنك السودان المركزي
بنك السودان المركزي

بسم الله الرحمن الرحيم

نتيجة مزاد النقد الأجنبي رقم (2) بتاريخ 01 يونيو 2021م

1-

عدد المصارف التي قدمت طلباتها

29

2-

عدد الطلبات المستلمة

277

3-

عدد الطلبات المقبولة

184

4-

عدد الطلبات التي تم التخصيص لها

117

5-

عدد الطلبات المستبعدة (عدم إستيفاء الشروط)

93

6-

إجمالي قيمة الطلبات المستلمة

86,305,212.93 دولار أمريكي

7-

القيمة الإجمالية للمزاد المطروح

50,000,000.0    دولار أمريكي

8-

إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد

43,405,848.08 دولار أمريكي

9-

أعلى سعر صرف تم التنفيذ به

425.0000

10-

أدنى سعر صرف تم التنفيذ به

385.6120

ملحوظة :

  • أسباب الإستبعاد :
  1. عدم الإلتزام بقائمة سلع المزاد رقم (02/2021)
  2. تقديم العميل طلبه لأكثر من مصرف
  3. عدم تغطية رصيد المصرف
  4. إستبعاد بسبب سعر دخول العميل للمزاد
  5. تجاوز البنك للنسبة المحددة لإجمالي مبلغ المزاد 
  6. تكرار طلب العميل في المزاد
  7. مبلغ الطلب أقل من الحد المسموح به للمشاركة في المزاد

ع/ بنك السودان المركزي

2021/06/01
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