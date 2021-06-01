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بنك السودان يبيع الدولار بمبلغ 385 جنيها لبعض المستوردين
بسم الله الرحمن الرحيم
نتيجة مزاد النقد الأجنبي رقم (2) بتاريخ 01 يونيو 2021م
|
1-
|
عدد المصارف التي قدمت طلباتها
|
29
|
2-
|
عدد الطلبات المستلمة
|
277
|
3-
|
عدد الطلبات المقبولة
|
184
|
4-
|
عدد الطلبات التي تم التخصيص لها
|
117
|
5-
|
عدد الطلبات المستبعدة (عدم إستيفاء الشروط)
|
93
|
6-
|
إجمالي قيمة الطلبات المستلمة
|
86,305,212.93 دولار أمريكي
|
7-
|
القيمة الإجمالية للمزاد المطروح
|
50,000,000.0 دولار أمريكي
|
8-
|
إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد
|
43,405,848.08 دولار أمريكي
|
9-
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أعلى سعر صرف تم التنفيذ به
|
425.0000
|
10-
|
أدنى سعر صرف تم التنفيذ به
|
385.6120
ملحوظة :
- أسباب الإستبعاد :
- عدم الإلتزام بقائمة سلع المزاد رقم (02/2021)
- تقديم العميل طلبه لأكثر من مصرف
- عدم تغطية رصيد المصرف
- إستبعاد بسبب سعر دخول العميل للمزاد
- تجاوز البنك للنسبة المحددة لإجمالي مبلغ المزاد
- تكرار طلب العميل في المزاد
- مبلغ الطلب أقل من الحد المسموح به للمشاركة في المزاد
ع/ بنك السودان المركزي