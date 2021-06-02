نضال الحاج تحتفي بأول دخول للمستشفى وتطبيق الجانب العملي





احتفت الشاعرة والإعلامية نضال حسن الحاج بالسنة الرابعة لها في كلية الطب ودخول المستشفى لتنفيذ الجانب العملي.. وقالت نضال: كل الذي أرجوه أن أتمكن من أداء الرسالة السامية للطبيب بجانب مساعدة الناس..

وأشارت إلى أن (السمسترات) الثلاثة القادمة معظمها عملي في المستشفيات.. نضال كتبت على “فيسبوك”: خفت دموعي تخذلني وأنا بأخد أول تاريخ مرضي لي (مريضة).. دموع فرح ممكن هي ما تعرفها.: الليلة أول يوم مستشفى بالنسبة لي.. أول يوم اقعد قدام عيان وأنا شايلة قلم ودفتر صغير.. أول يوم أدخل عيادة وأنا الحمد لله ما مريضة ولا مرافقة.

صحيفة الصيحة