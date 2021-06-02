طلب بإيقاف محاكمة متهم في انقلاب الإنقاذ لفقدانه الذاكرة





طالب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية انقلاب 1989م، محمد الحسن الأمين بإيقاف محاكمة المتهم رقم (17) تقديراً لظروفة الصحية التي طرأت عليه بالمُعتقل، وأشار إلى أنه يُعاني من فقدان للذاكرة ولا يملك السيطرة التامة على ما يقول.

وأبدى الأمين، عدم مُمانعته للكشف الطبي على المتهم ومُعاينة حالته الصحية بواسطة لجنة من مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، إذا رأت هيئة المحكمة عرض المتهم على الطبيب، وأكد أن المتهم أصبح الآن لا يمتلك السيطرة التامة على ما يقول ويعاني من فقدان للذاكرة.

وقال الأمين في الطلب الذي قدّمه للمحكمة، إنّه سبق وأن أرفق مستندا عبارة عن تقرير طبي صادر من مستشفى الرباط الجامعي الحكومي يوضح الحالة الصحية الراهنه للمتهم، مشيراً الى أن المتهم تنقّل في عدة مستشفيات وأُجريت له عدة عمليات عقب حادث تعرض له.

وأوضح الأمين في طلبه للمحكمة أن نص المادة (202) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تنص على أنه إذا بدأت المحاكمة وفي أثنائها أصبح المتهم يُعاني من عاهة عقلية تجعله لا يقوى على الدفاع عن نفسه، يتم وقف إجراءات محاكمته وإحالته للكشف الطبي، منوهاً إلى أن نص المادة تنطبق على حالة موكله المتهم (17) محل الطلب.

ونبه الأمين الى أن المتهم وفي وقتٍ سابقٍ قد مثل أمام لجنة التحري قبل نحو عامين وأخذت أقواله، وقال (ذلك لا يعني أن حالته الصحية الآن هي ذات الحالة الصحية التي كان عليها إبان مثوله أمام اللجنة قبل عامين).

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة