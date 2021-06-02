الحكومة المصرية تعلن عن إجمالي عدد الحاصلين على لقاح كورونا





أعلن رئيس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أن حكومته تستهدف تطعيم 40% من السكان ضد وباء فيروس كورونا بنهاية 2021.

وقال رئيس الوزراء في كلمة بثها التلفزيون، إنه بحلول نهاية اليوم سيكون تم تطعيم 2.5 مليون من بين ستة ملايين سجلوا أسماءهم على منصة حكومية للتطعيم.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدفعة الأولى من اللقاحات المصنعة محليا ستكون متاحة في يوليو/ تموز المقبل، بحسب “رويترز”.

وفي الإطار، ذاته شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية من جانب المواطنين وكافة أفراد المجتمع، باعتبارها الضمانة الرئيسية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا والحد من انتشارها.

ودعا مدبولي المواطنين إلى الحرص على التسجيل للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا في أسرع وقت، بحسب بيان نشره المجلس على حسابه بموقع “فيسبوك”.

ووجه بتكثيف العمل في مراكز التطعيم لحصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاح.

العربية نت