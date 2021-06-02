الموت يفجع نانسي عجرم





فجع الموت أسرة الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، بوفاة والدة زوجها الدكتور فادي الهاشم. وأعلنت أسرة السيدة جمال بديع نهرا، والدة الهاشم، اليوم الأربعاء، وفاتها، وذلك في الثامن والعشرين من مايو/ أيار الماضي، بحسب موقع “سيدتي”.

وأعلنت عائلة الفقيدة، أنه سيتم الدفن اليوم في مدافن عائلتها في منطقة بدادون في لبنان.

وكشفت أسرة الراحلة، أنها لن تتقبل العزاء بشكل مباشر بسبب الظروف الصحية الراهنة، وانتشار وباء كورونا.

وقدمت عائلة الفقيدة الشكر لكل من يشاركهم الصلاة من منزله.

العربية نت