أبرزها يوم القضاء… قرارات تاريخية من اجتماع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة السيسي





قرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية المصري، الذي يترأسه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اعتبار يوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام يوماً للقضاء المصري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك”، بأن السيسي حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.

وأضاف أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية عقد اجتماعا، اليوم، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية، وهي:

1. بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 2021/10/1.

2. اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري.

3. توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

4. عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

5. إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

6. عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

8. الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

وأوضح المتحدث أن هذه القرارات ستساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.

كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.

العربية نت