بنك السودان المركزي ينفي طرحه لفئة الألف جنيه سوداني للتداول





نفى بنك السودان المركزي ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول اعلان مفاده إصدار البنك المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه سوداني.

ويؤكد بنك السودان المركزي عدم طرحه لهذه الفئة للتداول، علما بأن الاعلان الذي تم تداوله فى وسائل التواصل الاجتماعي هو اعلان قديم لفئة الألف جنيه نشره بنك السودان المركزي فى الصحف منذ شهر سبتمبر من العام ٢٠١٩م.

ويدعو البنك المركزي كافة جمهور المتعاملين إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات المغرضة.

الخرطوم 2-6-2021(سونا)