“ترامب” يتحدث عن عودته للبيت الأبيض خلال شهر أغسطس





وبحسب ما ذكرت مراسلة صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية ماغي هابرمان، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب، أبلغ مقربين منه أنه يعتقد بأنه سيعود إلى البيت الأبيض بحلول أغسطس المقبل.

وقالت المراسلة في تغريدة عبر “تويتر”: إن “ترامب أخبر عدداً من الأشخاص الذين يتواصل معهم بأنه يتوقع إعادته إلى منصبه بحلول ذلك الوقت”، وفق ما ذكر موقع “روسيا اليوم”.

وأضافت: “حديث ترامب ربما يكون مرتبطا باحتمالية صدور حكم بشأن لائحة اتهام جنائية ضده في مانهاتن”.

صحيفة سبق