مصادر: بأدلة دامغة تورط منسوبين للنظام البائد في مضاربات النقد الأجنبي





كشف متعاملون في النقد الأجنبي، عن شلل تام وتوقف حركة البيع والشراء خارج البنوك والمصارف والصرافات بشكل لافت، ما جعل سعر الدولار ينخفض لـ 468 جنيهاً نهار الأربعاء من 520 جنيه. وقالت مصادر، إن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، قد ألقت القبض اليوم على أكثر من 200 متعامل بسوق النقد الأجنبي.

وكانت لجنة التفكيك قد عقدت إجتماعاً (الإثنين) الماضي، مع مدراء البنوك والمصارف بحضور وزير الداخلية، ومحافظ بنك السودان المركزي، برئاسة محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة، وقالت المصادر، إن الاجتماع استمر لـ(7) ساعات، ناقش التطورات الجارية في سوق النقد الأجنبي.

وقالت المصادر بحسب صحيفة التيار، أن لجنة التفكيك أبلغت مدراء البنوك أنها ستتخذ إجراءات قوية لحسم ما يجري بسوق النقد الأجنبي، وأوضحت اللجنة أنها تتدخل في أية قضية متى ما أحست أنها ترتبط بممارسات للنظام البائد، أو تستهدف تقويض الفترة الانتقالية، وقالت لجنة التفكيك أنها تمتلك معلومات بشأن ممارسات لمنسوبي النظام البائد تستهدف تخريب الاقتصاد، ومن هذه الممارسات القيام بمضاربات بسوق النقد.

وقالت اللجنة إن قيادات بالنظام البائد قامت بتسييل أصول وحصلت بها على تمويل ودخلت به في سوق النقد، وكشفت اللجنة، بحسب المصادر، عن رصدها تحويلات ضخمة وسحب مبالغ كبير جداً من حساب لـ”شخص”، وأفصحت أنها تراقب حركة الأموال داخل وخارج السودان، مشيرة إلى أن لديها تنسيق دولي كبير في هذا الصدد.

وقال المصدر إن الاجتماع وجه بنك السودان بالاستمرار في المزادات، كما أوصى بفك الارتباط بين الصادر والاستيراد في الحصائل، وفي السياق قال عاملون بقطاع المصارف و مدراء بنوك أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين و استرداد الأموال العامة قد أثرت بشكل كبير على أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

الخرطوم (كوش نيوز)