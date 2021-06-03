السيسي يتدخل لحل أزمة الثانوية العامة في مصر





أعلنت وسائل الإعلام المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل لحل أزمة امتحانات الثانوية العامة التي تواجه عددا كبيرا جدا من المصريين.

ووجه الرئيس السيسي “بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أداء الامتحانات بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الالكتروني كبديلين متاحين معا لأداء الامتحانات”.

وتسيطر الكثير من المخاوف لدى أولياء الأمور والطلاب في مصر من حدوث مشكلات في نظام امتحانات الثانوية العامة الالكتروني وسقوطه بعدما حدث في الامتحانات التجريبية التي أجرتها وزارة التربية والتعليم منذ أيام.

العربية نت