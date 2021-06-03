إدارة بايدن تطلب من الكونغرس حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل





قال مسؤول حكومي أميركي في واشنطن لـ “سكاي نيوز عربية”، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستطلب من الكونغرس المصادقة على حزمة مساعدات عسكرية ومالية لإسرائيل قيمتها مليار و200 مليون دولار.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه المساعدات ستخصص أساسا لتمويل مرحلة جديدة من تطوير منظومة “القبة الحديدية” الصاروخية، التي نجحت بحسب تقييم واشنطن، بنحو 80 في المئة في رد خطر الصواريخ التكتيكية غير الدقيقة التي تطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وستضاف هذه الخطوة إلى المساعدات الأميركية السنوية لإسرائيل التي تقدر بنحو ثلاثة مليارات و800 مليون دولار، وفقا لموازنتي العامين الماضيين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت بدأ فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غنتس، ووفد عسكري رفيع من جيش الدفاع الاسرائيلي زيارة إلى واشنطن، حيث يلتقي بوزير الخارجية، أنتوني بلينكن كما يعقد اجتماعات مع وزير الدفاع، لويد أوستن وقادة الأركان.

وكان قادة كبار في مجلس الشيوخ، يتقدمهم السيناتوران ليندسي غراهام وتيد كروز وآخرون طالبوا إدارة بايدن، في الساعات الماضية، بالإسراع بتقديم مساعدات عسكرية ومالية عاجلة إلى إسرائيل.

سكاي نيوز