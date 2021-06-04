تجربة (ربيع العرب) رغم انها اكملت سنين قبل خراب ديسمبر .. ما علمت السودانيين حاجة





الاولاد ديل الليلة مصدومين من القمع .. واحد فيهم قبيل بيتكلم بيقول بمبان حكومة (الثورة) .. باستغراب شديد …

الاولاد ديل ما مستوعبين أنهم ضحايا ساكت .. بيفتكروا أنهم فعلا سقطوا ليهم نظام .. و يبدو انهم فعلا صدقوا الهراء السياسي و الخطاب البيتكتب في فيسبوك ..

النظم السياسية بتسقط بانقلابات عسكرية زي ما حصل في ابريل ٢٠١٩ او باجتياح عسكري للعاصمة زي ما حصل في تشاد و ليبيا .. ما بتسقط بمظاهرات ..

الى جانب التصورات الليبرالية عن الثورة الكلها تصفيق و لافتات دي تصورات كاذبة .. طوال التاريخ الثورات بتأتي من الكبت و الكبت اصله الاكراه .. الثورة او الانفجار دائما فعل عنيف نتاج لقمع و كبت ..

مافي حاجة اسمها ثورة بدون عنف .. الاحداث الحقيقة وصفت بانها ثورات .. زي الثورة الامريكية او الثورة الفرنسية او حتى قديم جدا زي ثورة العباسيين في خراسان أو ثورة العبيد في اليونان (سبارتكوس) .. كلها كانت ثورات عنيفة ..

مافي صفيق بغير ليه نظام عوامل القوة متوفرة ليه ، زي الحلفاء الاقوياء و رضا المجتمع الدولي اللي هو أسم الدلع لدول اوربا الغربية و امريكا ..

اظهار عدم الرضا الشعبي ده فرصة للطامحين في داخل النظام القديم في الوصول لمراكز اعلى .. لا اكتر و لا اقل ..

تجربة (ربيع العرب ) الطويلة دي رغم انها اكملت سنين قبل خراب ديسمبر .. ما علمت السودانيين حاجة لانه شعب كالعادة يظن أنه يأتى (متأخرا ) .. و لكنه في تقديري لا يأتي اصلا هو فقط (يتوهم ) الجية ..

و الذي لا يتعلم بالقراءة و النظر يتعلم بالبمبان ..

#وهكذا

عبدالرحمن عمسيب