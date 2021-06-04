القبض على 9 من كبار مخربي الاقتصاد بالخرطوم





تمكن فريق مشترك من الشرطة والمخابرات العامة من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على 9 من كبار المتهمين بتخريب الاقتصاد الوطني .

وطبقاً للمكتب الصحفي للشرطة، استهدفت العملية المتعاملين بالنقد الأجنبي والمضاربات خارج الأطر القانونية ونفذت العملية بمداهمة أماكن المتهمين بالخرطوم ، بعد توفر معلومات دقيقة عن أنشطة غير قانونية تضر باقتصاد البلاد يعملون بها .

ونقل المركز عن أحد قادة العملية المشتركة قوله إن الحملة التي تستهدف مكافحة جرائم تخريب الاقتصاد تجري باشراف ومتابعة من وزير الداخلية الفريق أول عزالدين الشيخ.

السوداني