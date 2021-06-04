شمال دارفور تبحث تفعيل تجارة الحدود مع ليبيا وتشاد





بحثت حكومة ولاية شمال دارفور مع بنك السودان المركزي وهيئة المواصفات والمصدرين والشرطة، تنشيط تجارة الحدود بين الولاية ودولتي ليبيا وتشاد.

ورأس مدير عام وزارة المالية محمد موسى يحيى الاجتماع المشترك بين الحكومة والجهات المختصة.

وقال المدير العام لوزارة المالية إن تفعيل العلاقات التجارية بين الولاية ودولتي الجوار سيساهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد على المستوى القومي والولائي، مؤكداً استعداد وزارته لتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه المصدرين والموردين.

فيما جددت مدير إدارة تجارة الحدود بالولاية عابدة عبد الرحمن استعدادهم للعمل الجاد من أجل تنشيط الاتفاقية الخاصة بتجارة الحدود وتفعيلها مع دولتي ليبيا وتشاد من أجل تحقيق الفوائد المرجوة.

إلى ذلك أكد مديرو الإدارات ذات الصلة بتجارة الحدود بالولاية، استعدادهم للقيام بما يليهم من أجل تفعيل وتنشيط تجارة الحدود.

السوداني