رسالة من وزير الداخلية إلى ضباط وجنود الشرطة





التحية لكم وأنتم تؤكدون يوماً بعد يوم جهوزيتكم، وصلابتكم في حماية هذا البلد وتأمينه.

ولأن الشرطة هي من صُلب هذا الشعب الأبي وفي خدمته وتطلعاته، فلا غرو أن يتواصل تقديمكم لرتل الشهداء والأبطال حمايةً لهذا الوطن، وحفاظاً على مقدراته. فكان آخرهم وليس آخراً الوكيل عريف عثمان حسين حامد، الذي ارتقى بزيِّه الرسمي وشرفه العسكري مرتكزاً على إحدى بوابات الوطن حارساً للأمن وحامياً للشعب كحال كل رجال الشرطة البواسل، نسأل الله تعالى له الرحمة.

التحية لكم وأنتم تواصلون الليل بالنهار في أداء واجبكم المُقدّس، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ونُجدِّد العهد بالمضي قُدُماً جنباً إلى جنبٍ لتحقيق مقاصدناً النبيلة بنشر الأمن والسلام والطمأنينة في ربوع هذا الوطن الحبيب.

نُجدِّد التحية لكم وعلى العهد ماضون

والرحمة والخلود لشهداء الوطن الأبرار

ودامت الشرطة يداً أمينة وعيناً لا تنام

السوداني