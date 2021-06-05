وليد زاكي الدين يعود لتقديم الجديد ويعدّل المواعيد





عاد الفنان وليد زاكي الدين لتقديم الأغنيات الجديدة، وقدم لجمهوره عملاً أمس الأحد .. العمل الذي أطلقه وليد جاء باسم “عوافي الحب” من كلمات خالد شقوري وألحان صلاح إدريس.. وأعلن زاكي الدين تعديل مواعيد إطلاق الأعمال الجديدة، إذ كان وليد يقدم الجديد كل يوم جمعة، بينما باتت المواعيد الجديدة يوم الأحد.. ويقول مطلع “عوافي الحب”:

في الأول سلام

سلام مليان عوافي

أريت حالك تمام

يا سمح القوافي

في جواي كلام

عنك ماهو خافي

غرقان في الهيام

ما لاقي المرافئ

صحيفة الصيحة