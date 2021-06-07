إلقاء القبض على (28) مُتّهماً في حادثة شهداء الشرطة بـ(الردوم)





نجحت قوات الشرطة متحرك (عزم الرجال) في القبض على (30) من المتهمين في حادثة قتل شهداء شرطة مكافحة المخدرات الذين قُتلوا أثناء أداء الواجب والبالغ عددهم (١٤) فرداً بينهم ضابط برتبة ملازم، بجانب جرح (١٤) آخرين في منطقة (الردوم) بولاية جنوب دارفور.

وأشاد والي جنوب دارفور موسى مهدي اسحق خلال استقباله متحرك (عزم الرجال) العائد إلى حاضرة الولاية نيالا من (الردوم) بالجُهود الكبيرة التي قامت بها القوات المُشتركة فى متحرك عزم الرجال للقضاء على المخدرات، وحيا جهود القوات المنتشرة في ربوع الولاية من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

وخاطب مهدي بساحة الشهيد السحيني بنيالا، القوات المشتركة القادمة من منطقة سنقو والتي تم الدفع بها عقب الحادث المُؤسف لأفراد شرطة المخدرات. وأكد مهدي على تضحيات الجيش والشرطة والإحتياطي المركزي والمخابرات وقوات الدعم السريع لبسط هيبة الدولة ومُحاربة المُجرمين وتقديمهم للعدالة، وقال (إن هذه القوات قدمت رسالة لكل من يُريد أن يعبث بأمن مواطن جنوب دارفور).

من جهته، قال مقرر لجنة الأمن مدير شرطة الولاية اللواء علي حسب الرسول، إن القوات المشتركة تمكّنت من القبض على ثلاثين متهماً سيتم تقديمهم للعدالة، بجانب ضبط (٤٠) طناً من الحشيش وعدد من الأسلحة و(٥٠) من الدرّاجات النارية وكميات من تقاوي البنقو، وأضاف (هذه القوات دكّت أماكن المُخدّرات وقامت بواجبها تماماً، وأنها ستقف أمام كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المُواطنين)، وقال حسب الرسول إنهم احتسبوا شهيداً من شرطة مكافحة المخدرات وهو الجندي جبارة الزين من ولاية الخرطوم في تلك العمليات، وأشار إلى ارتفاع شهداء الشرطة لـ(15) شهيداً، مشيراً إلى وجود (2) من الجناة تم تحديد مواقعهما خارج نطاق الولاية، ولكن تم رصد تحركاتهما حتى يتم القبض عليهما ليصل عدد المتهمين لثلاثين متهماً.

نيالا- حسن حامد

صحيفة الصيحة