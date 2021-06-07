حميدتي اكثر وطنية وذكاء من حرق نفسه وجنده وبلده وتعطيل تنمية بلاده





#تسخين_الاجواءأم_تسميمها؟

عندما يصل الامر بحميدتي ان يتعلق بكذوب القحاتة منعم بيجو لمحاولة الاستفادة من تخرصاته ؛ فقد بلغ السيل الذبى ، عنده او في البلاد !

هل تناسى حميدتي كل الاوصاف التي كانت تنهال عليه من صفحة منعم سليمان ؟

#خطاب_تعاطف_ام_استعطاف

بعد خطاب الاستعطاف الشهير قبل ايام والضرب على وتر العنصرية ، ومحاول توريط العديد من الجهات وإظهار الذات بصورة المخلص؛

لم يزدد حميدتي من الشارع الا بعدا !

ان حميدتي يتعرض لحملات وضغوط شديدة قد لا نعلم الكثير عنها

لقد اصبحت آخر كروته خطوبة مصلحة مع الحركات المسلحة التي لن تنس معارك خور دنقو ووادي هور، وستعتبره مطية لتحقيق اهدافها.

#العنصرية_بغيضة

ان إصرار القلة الجاهلة على السخرية من الرجل واصوله ولسانه ووصمه بالعمالة لدول معينة، هي محاولة لذر الرماد في العيون ، لان حميدتي تواجد في كثير من الأحداث التي صنعت السودان الحالي قبل وبعد الثورة ، ولا اشك في وطنيته مثل ما لا اشك ابدا ان حميدتي الذي فض الاعتصام لا يمكن ان يكون ابدا قد قتل المعتصمين وهنالك جهة تريد توريطه لانه لا مصلحة له ابدا في ذلك القتل .

المشكلة في ان حميدتي يعمل باستراتيجية رد الفعل ، ونسي مستشاروه الفعل ،،

لذا انهار تأثيره الذي بدا قويا.

نقترح على الرجل التعقل ووضع مصلحة البلاد في المقدمة والاسراع بدمج قواته في الجيش.

لا يمكن ان يكون مستشارو حميدتي بهذه السذاجة ليتركوه يخرج هذه الكلمات الطفولية التي فرح بها عدوه قبل ان يحزن لها صديقه ،

اصبح لفظ الفريق خلا اليوم معروفا حتى للطفل لان حميدتي هو الذي ردده فثبته في الاذهان !

#انهيار_الحاضنة_الشعبية

ليس لحميدتي اليوم حاضنة سياسية بعد فشل تجاربه في استقطاب القيادات الأهلية و النظار التي لن تضع نفسها ابدا في مواجهة مع الشعب وجيشه.

كان الكل يعتقد ان سيارات الدعم سنشاهدها تمشط الحدود مع الحبشة ولكن…..

فقد الرجل قطاع الدعاة والمتدينين بعد ان اصبح مطية للعلمانيين راحت وعوده شمار في مرقة بان الشريعة خط أحمر وو

لقد فشل حميدتي في الابقاء على مدرسة قرآنية درس اطفالهم فيها القرآن وانسحب امام تتريسة لجان المقاومة وانهارت زيد بن ثابت القرآنية ونائب رئيس لا يعرف كيف يمشي قراره عنها ؟

خسر الرجل العلماء واهل الاقتصاد بادائه الباهت وهو يراس اللجنة الاقتصادية التي أودت بحياة اقتصاد السودان وجنيهه في هاوية التخبط وزادت فقر الفقراء وجحيم الاغنياء ولم تستفد منها الا شركات الذهب والتجارة التابعة ل.. ..

#خسارة_الحلفاء

حتى الثوار بالطبع يعتبر حميدتي اليوم عدوهم الأول بعد فديوهات فض الاعتصام التي تملأ الاسافير

اما جريمة قتل بهاء وغيره فقد شرخت كل مودة مع الشعب

لقد عول عليه الكيزان زمنا لكنهم اعتبروه شخصا لا ينفعهم بشيء بعد ان استقبل ابو ظبي والرياض،

ثم ورغم زيارة تركيا وقطر لن يستطيع حميدتي تحمل شروطها ال…

والإمارات مهما حدث لن تغضب مصر التي تبحث عن بلد مستقر يقف امام تهديد إثيوبيا الإستراتيجي للامن المائي المصري.

وحرب السعودية اليمن الى زوال او اتفاق.

والاتحاد الاروبي لن يخسر جيش السودان؛ لان الفوضى تعني تدفق مئات الآلاف للهجرة غير الشرعية من شرق ووسط أفريقيا

مصر ستقف بالمرصاد لاي محاولة لخلق فوضى عسكرية ، وليست مناورات النيل ببعيدة ،، الم تسألوا أنفسكم لم لم يتم تشريك الدعم السريع فيها ؟

#المعركة_الوهمية

وفوق كل هذا ان القوات المسلحة هي آخر صمام أمان تبقى للسودان وجنودها على وعي بالمخطط وتمتلك من القدرات ما يؤهلها لفرض ارادتها الوطنية وحماية الأمة.

قد يتكلم كثيرون عن سرية مدرعات لن تقف امامها اي متحركات ، وهجوم خليل صدته فقط دبابتين على كبري النيل الابيض ، إحداها يقودها نجل المرحوم الزبير محمدصالح الذي …

وقد يتحدث البعض عن طائرتي ميج تدمر الف سيارة في دقائق ؛

لكن هذه المعركة اظنها ضرب من الخيال ، وحميدتي اكثر وطنية وذكاء من حرق نفسه وجنده وبلده وتعطيل تنمية بلاده.

ان الدعم السريع قوة وطنية حقيقية وجيش ضارب يستطيع المساهمة في الاستقرار ، ولا بد من تطويره داخل القوات المسلحة يحتكم لقيادتها، ويشارك في نموها.

#دك_السودان

ان هنالك جهة عالمية تسعى لدك السودان بسيطرة حركات التمرد.عليه واعادة بناء جيش ضعيف يرعى مصالح تلك الدول كنا حدث لكل دول الحوار الإفريقي.

#لا_للمغامرات

وللاسف لا زال البعض يحاول ان يوحي للرجل ان يقوم بمغامرات عسكرية بعد مغامراته اللسانية.

عزيزي حميدتي انت قائد، و بيتك هو الجيش تحت قيادة الجيش

وتذكر ما خذل اللهَ رجلٌ إلا خذله اللهُ

محمد هاشم الحكيم