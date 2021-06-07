إيمي سمير غانم تخرج عن صمتها وترثي والدها بكلمات مؤثرة





تحدثت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، اليوم الاثنين، لأول مرة عن والدها بعد رحيله الشهر الماضي.

وأدلت إيمي سمير غانم عبر منشور على حسابها على موقع “إنستغرام” بشهادة مؤثرة عن صفاته الطيبة كأب داخل المنزل، فقالت: “حتى اللي كان يجي عليك كنت بتسامحه في وقتها وعمرك ما كلمت حد بطريقة وحشة أبدا أبدا، ودايما شايل هم كل اللي حواليك وحتى اللي بيشتغلوا معاك واحد واحد عارفين جمال شخصيتك وطيبتك”.

وتابعت: “أنا وشقيقتي دنيا عمره ما زعق لنا ولا كلمنا بطريقة تخوف حتى واحنا أطفال (راجل طيب طيب طيب أوي) يارب أشوفك تاني”.

وأردفت إيمي سمير غانم في رسالتها المؤثرة عن والدها: “يا حبيبي بحبك يا أطيب رجل في العالم، ربنا يرحمك يا بابي وتكون في الجنة إن شاء الله، على قد طيبتك وقلبك الأبيض ربنا يغفرلك، ويطمنا عليك وتكون سعيد ومرتاح زي ما دايما كنت بتخلينا مبسوطين وعمرك ما زعلت حد”.

كما حرصت إيمي سمير غانم، اليوم الاثنين، عبر خاصية “الستوريز” على “إنستغرام”، على الدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء من أزمتها الصحية قائلة: “اللهم يا مسهل الشديد ويا مليّن الحديد أخرج دلال عبدالعزيز من حلق الضيق إلى أوسع الطريق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

وأضافت: “ربي ارحم عجزها وقلة حيلتها أنت العالم سبحانك بسرها وجهرها المالك لنفعها وضرّها القادر على تفريج كربها وشفائها وتيسير عسرها”.

وقال مصدر طبي، في المستشفى الذي تعالج فيه دلال عبد العزيز، أمس الأحد، إن حالة الفنانة الصحية تتحسن بشكل عام ولكن ببطء.

وأشار، بحسب ما نقلت صحيفة أخبار اليوم المصرية، إلى أن الرئة لديها تعاني من تليف شديد إثر إصابتها بفيروس “كورونا”، وما زالت بحاجة إلى دعم أكسجين.

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس “كورونا”، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.

العربية نت