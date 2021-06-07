السعودية تصدر تعليمات لمواطنيها المقيمين خارجها





أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رابط إلكتروني يمكن استخدامه لتسجيل ما تم تلقيه من جرعات اللقاح للمقيمين خارج المملكة.

وبحسب ما نشرته وزارة الصحة السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإنها أكدت أن الغرض من ذلك هو أن يتم رصد هذه الجرعات وأصحابها على تطبيق “توكلنا”.

وقالت: “يمكنكم تسجيل جرعات لقاح كورونا التي تم الحصول عليها من خارج المملكة في أنظمة وزارة الصحة وعكسها في تطبيق توكلنا، عبر الرابط التالي:https://eservices.moh.gov.sa/CoronaVaccineRegistration/»

وأوضحت الوزارة ما ينبغي القيام به ممن يتعامل مع الرابط، حيث أكدت على ضرورة التأكد من صحة المعلومات التي سيقوم بإدخالها ودقتها، لافتة إلى أن الطلب سيرفض إذا تم إدخال معلومات غير صحيحة.

وأكدت على ضرورة وجود هوية وطنية، وأن يتم إدخال المستندات بصيغة “بي دي إف”، وأن تحتوي الشهادة الخاصة بتلقي اللقاح على اسم اللقاح وتاريخه.

وشددت على ضرورة إرفاق صورة لجواز السفر، وأخرى لشهادة التطعيم، لافتة إلى أن تنفيذ الطلب يمكن أن يستغرق 5 أيام عمل.

العربية نت