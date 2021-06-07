السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن التحصيل الإلكتروني





أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها جديدا بشأن منظومة التحصيل الإلكتروني، التي تم استخدامها في تحصيل مليارات الجنيهات منذ بدء العمل بها.

ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن توجيه السيسي بهذا الشأن جاء خلال اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

ولفت بيان متحدث الرئاسة إلى أن اجتماع السيسي مع أعضاء من الحكومة تناول الموقف التنفيذي لبعض مشروعات التطوير بالوزارة.

وأوضح البيان أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية، التي تخطى حجم متحصلاتها للخدمات الحكومية 92 مليار جنيه، وذلك منذ العمل بها.

وشدد الرئيس المصري على أهمية تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني لارتباطها باستراتيجية الشمول المالي.

وأكد السيسي على أن تلك المنظومة تساهم في عملية التحول لمنظومة الدفع الوطنية، التي يتم تطبيقها بالاشتراك مع البنك المركزي المصري

العربية نت