وزير التجارة والتموين يصدر قرارا بمنع استيراد السيارات الصغيرة





أصدر وزير التجارة والتموين علي جدو قرارا الإثنين تم بموجبه إيقاف استيراد السيارات الصغيرة( الصوالين والبكاسي ) بجميع أنواعها وموديلاتها لكافة الفئات والأفراد.

وجاء القرار استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لوزير التجارة والتموين بموجب قرار مجلس الوزراء الانتقالي لسنة 2021، والخاص بالجهاز التنفيذي.

وفان القرار الذي تحصلت وكالة السودان للانباء على نسخه الغي قرار وزارة الصناعة والتجارة بالرقم (57) والخاص باستيراد السيارات واستثني من القرار استيراد السيارات الصغيرة بواسطة الوكلاء المعتمدين لدي وزارة التجارة والتموين شريطة استيفاء شروط الموديل.

ويسمح القرار باستيراد وسائل النقل بانواعها الشاحنات، واللوارى، والبصات، والحافلات وفق الضوابط التى تضعها وزارة التجارة والتموين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ويسمح القرار باستيراد الآليات والقلابات والروافع والآليات الزراعية والتركترات وفق الضوابط التى تضعها وزارة التجارة والتموين.

ويمنع بموجب القرار تخليص السيارات التي ادخلت بنظام الإفراج الموقت بمواقة وزارة التجارة والتموين وعبر هئية الجمارك وشركة المهاجر التقيد بهذا البند وتقوم اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والتموين ومجلس الوزراء ووزارات المالية والزراعة والاستثمار والطرق وهئية الجمارك وبنك السودان المركزي وهئية المواني البحرية بوضع ضوابط.

ويسري هذا القرار من تاريخ التوقيع علية الي حين اشعار اخر.

الخرطوم ٧-٦-٢٠٢١ (سونا)