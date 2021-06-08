جرائم وحوادث
قوات من الشرطة تُخلي منزل علي عثمان محمد طه
أخلت قوات من الشرطة منزل القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه .و طبقاً لشهود عيان فقد تم إخلاء المنزل بالقوة الجبرية و من ثم إغلاقه ، فيما أظهرت صور إطلع عليها “باج نيوز” أسرة علي عثمان و هي خارج المنزل مع عدد من الأمتعة.
وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي ألقت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو و استرداد الأموال العامة ، القبض على نجل علي عثمان بعد رفضه و مقاومته تنفيذ قرار اللجنة القاضي باسترداد و إخلاء المنزل الواقع بمنطقة الجريف غرب “المنشية” .
صحيفة الجريدة