جرائم وحوادث

قوات من الشرطة تُخلي منزل علي عثمان محمد طه

2021/06/08
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أخلت قوات من الشرطة منزل القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه .و طبقاً لشهود عيان فقد تم إخلاء المنزل بالقوة الجبرية و من ثم إغلاقه ، فيما أظهرت صور إطلع عليها “باج نيوز” أسرة علي عثمان و هي خارج المنزل مع عدد من الأمتعة.
وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي ألقت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو و استرداد الأموال العامة ، القبض على نجل علي عثمان بعد رفضه و مقاومته تنفيذ قرار اللجنة القاضي باسترداد و إخلاء المنزل الواقع بمنطقة الجريف غرب “المنشية” .

صحيفة الجريدة

2021/06/08
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