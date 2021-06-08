الشرطة تُوقف المتهم باغتيال مُحتج في الخرطوم





ألقت الشرطة القبض على المتهم الرئيسي في مقتل محتج يتبع لإحدى لجان المقاومة باعتصام مستشفى التميُّز في الخرطوم السبت الماضي.

وطبقاً لمصادر رسمية لـ”سودان تربيون”، فإنّ قوة من المباحث تمكّنت من توقيف “م. أ. م” البالغ من العمر 18 سنة، وهو المتهم الأول بقتل حسن عبد الله عضو لجان مقاومة العُشرة بالخرطوم “16 سنة”، طعناً بآلة حادة بساحة الاعتصام، وأكدت ذات المصادر أنه تمّ إلقاء القبض على المتهم بأمدرمان بعد ان تمكّنت المباحث من معرفة موقع وجوده، حيث يقيم مع والدته المُنفصلة عن والده بمنطقة شمبات.

وسجّل المتهم، اعترافا أولياً بارتكاب الجريمة، لكن لم تُعرف بعد دوافعه لقتل عضو لجان مقاومة العُشرة.

صحيفة الصيحة