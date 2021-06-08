شكسبير يكافئ الطلاب بـ”سندريلا”





يضع الكوميديان، عوض شكسبير اللمسات الختامية لمسرحيته الجديدة “سندريلا” للأطفال.. وأوضح شكسبير في تصريح خاص لـ”خبرك” أن سندريلا هي مسرحية استعراضية تحكي قصة سندريلا العالمية ولكن تمت سودنتها باللغة المحلية، وهي من تأليفه وإخراجه، ويشارك فيها عدد من نجوم المسرح، في مقدمتهم ميرفت الزين ونادر طلسم كأبطال وغيرهما.. وقال الكوميديان إن المسرحية سيتم عرضها على مسرح قاعة الصداقة، ولكن عقب نهاية امتحانات شهادة الأساس والموسم الدراسي، لتكون مفاجأة الطلاب في الإجازة.

صحيفة الصيحة