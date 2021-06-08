مصر.. القبض على مرتكبي “مجزرة أبو حزام” في الصعيد





نجحت أجهزة الأمن المصري في ضبط مرتكبي مجزرة قرية أبو حزام بمركز نجع حمادي، في محافظة قنا بالصعيد جنوب القاهرة، وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر لموقع سكاي نيوز عربية إن وزارة الداخلية استهدفت القرية بحملة مكبرة نتج عنها ضبط المتهمين بارتكاب المجزرة، فضلا عن عدد آخر من الخارجين على القانون وعدد ضخم من الأسلحة الآلية.

يذكر أن الواقعة حدثت في 2 يونيو الجاري، حينما قررت عائلة العوامر الثأر من عائلة السعدية عن مقتل أحد أفراد العائلة الأولى على يد أحد أفراد العائلة الثانية، قبل عدة أشهر، بسبب خلاف قديم

وقام عدد من أفراد عائلة العوامر بانتظار حافلة ركاب صغيرة يستقلها عدد من أفراد عائلة السعدية وآخرون من عوائل مختلفة، وأمطروها بالرصاص، ما نتج عنه مقتل 12 بينهم نساء وأطفال، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة.

المصدر الأمني قال إنه تبين أن خلاف مالي قديم سبب الاشتباك بين العائلتين، حسب ما رصدت تحريات الشرطة.

وأوضح أنه تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن قنا، وأسفرت جهود الفريق عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعتين وهم 4 أشخاص وتبين أن مرتكب الجريمة الأولى له معلومات جنائية وضُبط بحوزته 2 بندقية آلية، وتبين أن الثلاثة أشخاص مرتكبي الجريمة الثانية لاثنان منهم معلومات جنائية وضُبط بحوزتهم 3 بنادق آلية.

كما تم استهداف القرية محل المجزرة والقرى المجاورة بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق السيطرة الأمنية، أسفرت عن ضبط 24 قطعة سلاح ناري عبارة عن 14 بندقية آلية، 3بنادق خرطوش ،7 فرد خرطوش محلى، بحوزة 24 متهم لهم معلومات جنائية من بينهم 4 مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا قتل وإطلاق أعيرة نارية.

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق وأمرت بحبسهم على ذمة القضايا.

سكاي نيوز