الشرطة تنجح في انقاذ أرواح 4 أشخاص من الغرق بالقماير





تمكنت دائرة الدفاع المدني ولاية الخرطوم وعبر وحدة الإنقاذ النهري من انقاذ حياة أربعة أشخاص من الغرق من ضمنهم ثلاثة فتيات وذلك بمياه نهر النيل بمنطقة القماير بجهة أمدرمان وبالعودة لتفاصيل الواقعة تفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأنه قد ورد بلاغ لغرفة بلاغات طوارئ الدفاع المدني يفيد بتعرض شخص للغرق بمياه النيل الأزرق قبالة منطقة القماير وعلى ضوء ذلك تمت الاستجابة السريعة للبلاغ وتم توجيه نقطة ارتكاز الشريط النيلي بتلك المنطقة لإجراء اللازم حيال هذا البلاغ وعقب تحرك فريق الإنقاذ النهري للمنطقة المحددة تلاحظ وجود جمهرة كبيرة من المواطنين وتبين لاحقاً تعرض ثلاث فتيات للغرق في هذه اللحظة و إنقسم الفريق المنوط به إنقاذ الشخص موضوع البلاغ الى مجوعتين الأول بقيادة المساعد شرطة / أحمد عريفي والذي تولى بنفسه مهمة إنقاذ الفتيات الثلاث وذكر المكتب الصحفي في هذه اللحظة العصيبة لم يفكر في نفسه والخطر المحدق به وفجأة ودون تفكير القى بنفسه في مياه النيل وعمل علي إنقاذ أرواح الفتيات لإجادته السباحة حيث نجح في إنتشالهن من النهر وهن في اللحظات الاخيرة من الغرق بينما نجح الفريق الآخر في إنقاذ الشخص موضوع البلاغ وهو طالب حربي حيث جاءت عمليات الإنقاذ متزامنة مع بعضها في نفس الوقت حيث كللت عمليات الإنقاذ بالنجاح وتم انقاذ أرواح الجميع وعلى ضوء ذلك تم إسعاف الفتيات الى حوادث مستشفى امدرمان وبعد إجراء الكشف لهم اتضح أن حالتهن الصحية جيدة ومستقرة.

الخرطوم: عرفه خواجة

صحيفة الجريدة