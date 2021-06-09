المحكمة: عرض (الفششوية) على لجنة طبية لتشخيص حالة فقدان الذاكرة





أعلنت المحكمة أمس، عرض المتهم الـ(17) أحمد محمد علي الفششوية في قضية مدبري انقلاب 89م على لجنة طبية بمستشفى الشرطة، وذلك للتأكد من التقرير الذي دفعت هيئة الدفاع بشأن إصابته موكلها بعاهة عقلية (فقدان للذاكرة). وكشفت المحكمة أنها خاطبت المدير الطبي لمستشفى الشرطة وذلك لتشكيل لجنة طبية من (3) اختصاصيين لعرض المتهم (الفششوية) عليها لفحص وتشخيص حالته الصحية وعاهته العقلية التي ذكرها محامي الدفاع عنه بأنه يُعاني منها وأفقدته الذاكرة، وأوضحت المحكمة أنّها ستفصل لاحقاً في طلب الدفاع بوقف مُحاكمة المتهم من عدمها لفقدانه الذاكرة عقب تلقِّيها التقرير الطبي الخاص بفحص المتهم بواسطة اللجنة الطبية وإفادتها للمحكمة حول قدرة المتهم على استدراك ما أدلى به بالتحريات على ذمة القضية.

من جانبها، أرجأت المحكمة الفصل في طلب فك حجز ممتلكات وأموال المتهم الراحل الأمين العام للحركة الإسلامية السابق الزبير أحمد الحسن.

فيما استنكر محامو الدفاع وصف عضو هيئة الاتهام المحامي عبد القادر البدوي، وصفهم بالاستهتار، واعتبروا مابدر منه إساءة وإشانة سُمعة وسباباً لهم ويخالف قانون المحاماة وميثاق مهنتها، وانقسم محامو الدفاع في طلباتهم للمحكمة، حيث التمس الغالبية العظمى منهم بمنحهم الإذن لمُقاضاة ممثل الاتهام البدوي

الخرطوم – محمد موسى

صحيفة الصيحة