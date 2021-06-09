بوتين: حديث زيلينسكي عن “الشعوب الأصلية” يناقض القانون الإنساني الدولي





أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن لديه موقف سلبي من فكرة رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، استبعاد الروس من قائمة “الشعوب الأصلية” في أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع الصحفي، بافل زاروبين، على قناة “روسيا 1” ردا على سؤال حول موقفه: “بالطبع ، سلبي، وكيف يمكن أن يكون موقفي غير ذلك”.

وأشار بوتين إلى أنه من الضروري أن نتذكر كيف نشأت أوكرانيا كدولة “إنها نتاج الفترة السوفيتية. لقد أنشأ البلاشفة، الذين وضعوا الاتحاد السوفييتي، أوكرانيا من بين الجمهوريات”.

وتابع بوتين: “يمكن أن نتذكر بأن هذه الأراضي أصبحت جزءًا من الدولة الروسية أو أن عملية إعادة توحيدها مع روسيا بدأت عام 1654.. ثم إن هؤلاء الناس الذين عاشوا في هذه الأراضي، وهم اليوم، ثلاث مناطق، ولذلك ماذا يمكن أن نعتبر هؤلاء الناس الذين يصفون أنفسهم بالروس والأرثوذكس”.

وشدد بوتين على أن كل هذا موجود وموثق في وثائق، وأن هذه الوثائق موجودة في الأرشيف الروسي.

وأضاف بوتين، فيما يخص فكرة تقسيم الشعب الى أصلي وغير ذلك، “هذا غير مقبول على الإطلاق ولا يتوافق مع أي من قواعد القانون الإنساني الدولي”.

وتابع الرئيس الروسي، “هناك قضايا عالمية، قضايا ذات طابع دولي، نعتقد أن كل جهة لها الحق في مناقشة قضايا من هذا النوع، بما في ذلك أوكرانيا. لكن أولاً وقبل كل شيء، من الضروري حل القضايا الإشكالية للعلاقات الثنائية”.

العربية نت