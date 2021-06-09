أردوغان: سنتكاتف مع قرغيزيا للتغلب على خطر التنظيمات الإرهابية





أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تنظيم غولن يشكل خطرا على بلاده وقرغيزيا، والأحداث الأخيرة كشفت مجددا عن “وجه هذا التنظيم الدموي والمظلم”.

وقال عقب لقاء مع نظيره القرغيزي صدر جباروف: “سنواصل تعزيز روابط الأخوة الممتدة من الماضي إلى وقتنا الحاضر مع قرغيزيا”.

وأضاف: “بحثنا جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، من مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها “غولن”، وصولا إلى قضايا التعاون الإقليمي”.

وتابع: “نحن متفقون مع أشقائنا على أن تنظيم غولن يشكل خطرا للأمن القومي لكلا البلدين، الأحداث الأخيرة التي شهدناها كشفت مجددا عن الوجه الدموي والمظلم والقبيح للتنظيم”.

وأشار أردوغان، إلى انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وقرغيزيا، عقب توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، في مجالات البيئة، وحقوق التأليف، والثقافة، والرياضة، والإعلام، وكذلك اتفاقية تعاون بين وزارة الخارجية التركية ونظيراتها القرغيزية.

العربية نت