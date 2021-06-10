القبض على المتهمين بقتل الطبيب ووالدته بتقنية استخدمها (FBI) في تحقيقات محاولة اغتيال حمدوك





كشفت مصادر رفيعة لـ(السوداني) عن استخدام السلطات الأمنية لتقنية متطورة يملكها جهاز المخابرات العامة، في الكشف عن المتهمين بقتل طبيب الأذن والحنجرة “مجدي” ووالدته في أعقاب العُثور على جثتيهما داخل مقر سكنهما في حي العمارات، شرق الخرطوم، صباح الأربعاء المنصرم.

وألقت المباحث القبض على متهمين بمدينة الضعين وبحوزتهما سيارة الضحية وهاتفه، بعد استخدام لوحات مرورية تخص حركة مسلحة موقعة على اتفاقية السلام ينتمي إليها أحدهما.

وقالت المصادر لـ(السوداني) إن الشرطة استعانت بجهاز المخابرات العامة في استخدام تقنية متعارف عليها باسم (الخلية)، وهي ذات التقنية التي استخدمتها التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) في تحقيقات حادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، في مارس من العام الماضي.

وكشفت مصادر (السوداني) أن المتهم الرئيس يتبع لحركة مسلحة موقعة على اتفاقية السلام ويحمل رتبة الملازم، وقالت إنه كان يعمل خفيراً لدى الضحية في منزله، قبل نحو سبعة أشهر.

وتابعت: “السلطات استخدمت تقنية (الخلية)، المتطورة، التي تمكن السلطات من تحديد جميع الهواتف المستخدمة لحظة ارتكاب الجريمة في الدائرة القريبة من مكانها، ونجحت في التوصل إلى رقم هاتف المتهم الرئيس، وعند الاتصال به وجد مغلقاً نتيجة لتغيير شريحته الأساسية ووضع أخرى؛ توصلت السلطات إلى رقمها عبر الرقم السري لهاتفه”.

الخرطوم (السوداني): محمد أزهري