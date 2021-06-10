سوف يشهد السودان طفرة في التضخم مشابهة للحالة الفنزولية





حول زيادة أسعار الوقود

لاشك أن مضاعفة أسعار الوقود سيكون لها أثر تسلسلي على قطاعات النقل والكهرباء ما يعني إرتفاع اسعار السلع والخدمات إلى ما فوق طاقة أكثر من سبعين بالمائة من المواطنين وسوف يشهد السودان طفرة في التضخم مشابهة للحالة الفنزولية هذا أذا استطاع الإقتصاد أن يصمد فلا ينهار بالكامل

لم تكن قضية رفع الدعم تدرجا مع تحسن البيئة الإقتصادية قضية خلافية إلا من المدرسة الإشتراكية الكلاسيكية لكن الخلاف هو في تدبير الأمر بحيث يقع تلافي أشد الإضرار بالتدرج الذي يوافي المناخ المؤاتي وبتهيئة ظروف المواطن محدود الدخل ليتمكن من التكيف مع متغيرات الوضع الاقتصادي،لكن الحكومة وتحت ألحاح وشروط المؤسسات الرأسمالية المتوحشة تسارع إلى فعل ما يطلب منها بغير طلب إمهال يراعي الحفاظ على بقاء آليات الأقتصاد نفسها وعدم تحطمها وإنهيارها وتهديد غالب سكان البلاد في أمنهم الغذائي والذي أعترفت الحكومة في تقرير مشترك مع برنامج الغذاء العالمي أنه بات مهددا حتى قبل هذا القرار الكارثي لدي ربع سكان البلاد. أن المحكوم عليه بالسجن في أمريكا التي تجيء منها الأوامر يعطى مهلة لتكييف أحواله قبل بدء فترة محكوميته لكن الشعب السوداني البريء ممنوع من هذه المهلة ليحيا من يحيا ويموت من يموت.

أمين حسن عمر