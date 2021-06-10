السعودية توضح سبب إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد النبوي





كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية عن أسباب إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد النبوي.

وبحسب بيان للرئاسة نشرته عبر حسابها على موقع “تويتر”، أكدت أن القصور في العمل هو السبب الرئيسي لقرار الإعفاء.

وقال البيان إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أصدر قراراً بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما نظراً للقصور في العمل”.

وأوضح البيان أن القرار تضمن تكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها.

وشدد على عدم التهاون من قبل الرئاسة “مع أي تقصير يعيق عجلة التطور فيها وفق خطتها التطويرية 2024” حسب البيان.

العربية نت