آبل تزوّد سماعات AirPods بميزات جديدة ومهمة





أعلنت آبل خلال مؤتمرها التقني الأخير أنها ستمنح AirPods ميزات عملية جديدة لجعل هذه السماعات أكثر فائدة للمستخدمين.

ومن بين أبرز الميزات التي ستحصل عليها هذه السماعات هي ميزة Conversation Boost التي طورت خصيصا للأشخاص الذين يعانون من ضعف خفيف في السمع، وستعتمد هذه الميزة على تقنيات خاصة لمعاينة الأصوات لإيصالها إلى أذن المستخدم بصورة واضحة.

كما ستتحسن في AirPods ميزات عزل الضوضاء الخارجية لتحسين الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات، وستحصل هذه السماعات على ميزات Dolby Atmos لتوزيع الأصوات وإيصالها المستخدم بواقعية أكثر.

وأشارت آبل إيضا إلى أن سماعاتها ستعمل مع شبكة Find My الموسعة التي تضم أجهزة AirTag، أي أن المستخدم سيتمكن من العثور على سماعته في حال ضياعها، فضلا عن حصولها على ميزة “الفصل” التي ستنبه المستخدم في حال نسيانه إحدى السماعتين في مكان بعيد عن محفظتهما البلاستيكية الصغيرة

ومن المفترض أن تصل هذه الميزات إلى AirPods مع طرح آبل نسختها الجديدة من نظام التشغيل المخصص لهواتف آيفون.

العربية نت