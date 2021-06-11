شيماء بنت وزير الصناعة: الفي الشوارع ديل ما ثوار.. الفاظ ونبذ وكلام يعف عنه اللسان





الفي الشوارع ديل ما ثوار ولا عمره زول عنده مطلب بتعامل بي بالتهديد وتكسير العربات والحاجه الملاحظه انو المترسين الشوارع ماعندهم علاقه بالمنطقه ولا بتعارفو

اعترضونا في الشارع وختو لينا الحجر تحت العربيه يعني لا نمشي ورا ولا قدام وشالو الحجاره لو اتحركنا حيفلقونا مع انو لا جينا بي ترس ولا اتكلمنا معاهم واحد قال ليهو انت موقفهم ليه والشارع ما مترس طوالي دور الفاظ ونبذ وكلام يعف عنه اللسان

كلنا كنا ثوار وفي الشارع وعندنا مطالب تصرفات زي ده ما حصل شفناها ￼

وبرضو كان في عربيه جنبنا المرا تبكي وتكورك ولدي عيان بقول ليها خلي يموت انا دكتور ولا مستشفي

بقلم

شيماء ابراهيم الشيخ