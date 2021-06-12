قالت بأنها تنقل التراث كما هو الفنانة شادن: أنا متمسكة جداً بالشكل الاستعراضي!!





في معرض ردها حول ارتباط تجربتها بالتراث الغنائي السوداني، قالت الفنانة شادن محمد الحسن (ارتباط التجربة بالاستعراض، السر أنه ببساطة أنا بنقل نفس الثقافة الموجودة هناك بكل تفاصيلها يعني هناك ما عندنا غنا ما استعراضي على أي حال حتى لو ادقت نقارة الرقيص بتاعها، حيكون في حركة في شوف ولو دقينا كرن في شوف ولو اشتغلنا أي شغل أي كان وأي كانت المادة التراثية وللموروث المعين لازم فيهو لوحة استعراضية، وأنا عشان أكون زولة أمينة وأكون زولة حقيقية بنقل في ثقافة حقيقية لازم أنا أنقل الكلام دا بكل التفاصيل يعني لو ما ضفت ما انقص من الفكرة الأساسية، ودي واحدة من الحاجات الأنا متمسكة بيها جداً الشكل الاستعراضي لانو بوريك شعورهم بمزيكتهم بغناهم بفكرتهم”.

صحيفة الصيحة