إنصاف فتحي تطلق كليب “سوري لي انت”





أطلقت الفنانة إنصاف فتحي فيديو كليب “سوري لي انت”، والذي يدور حول العلاقات بين شمال وجنوب السودان، وتم تقديمه بلهجة :عربي جوبا”.. وتحدثت إنصاف عن تفاصيل الأغنية بقولها: من كلمات وألحان الشاعر الأستاذ شمس الدين حسن الخليفة كتبت في سبعينات القرن الماضي تناول من خلالها حالة شجن وعاطفة مشبوبة بين أحياء مدينة جوبا وحاراتها وأسواقها مطوعاً عربي جوبا في قالب لحني سلس.. واصلت إنصاف: اللحن الأصلي تم تعديله إلى شكل الحديث بواسطة الفنان منتصر هلالية وتم التسجيل باستوديوهات “بنتا تونك” وتم التصوير في باحة “أتني” بالخرطوم.. واختتمت الفنانة الشابة: الشكر موصول لكل من شارك وتفاعل مع العمل ونرجو أن ينال إعجابكم.

صحيفة الصيحة