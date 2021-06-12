بوتين يكرم في الكرملين حائزي جائزة الدولة للعام 2020 وميداليات “بطل العمل”





قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتكريم حائزي جوائز الدولة التقديرية للعام 2020 وميداليات “بطل العمل” في مراسم جرت في الكرملين.

يذكر أن مراسم تقليد مستحقي جوائز الدولة في مجالات العلم التقنيات والأدب والفن، والأنشطة الحقوقية والخيرية تجري تقليديا في الكرملين بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني 12 يونيو، لكن العام الماضي جرى تأجيل هذه المراسم إلى 24 يونيو على خلفية جائحة كورونا، أما مراسم تقليد ميداليات “بطل العمل” فتمت في هضبة بوكلونايا بغرب موسكو.

واليوم السبت جرى منح جوائز الدولة لعدد من الشخصيات الروسية، من بينهم مدير مركز “غاماليا” العلمي لدى وزارة الصحة الروسية ألكسندر غينتسبورغ، ورئيس قسم العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو المتروبوليت هيلاريون، ومغنية الأوبرا هيبلا غيرزمافا، والنحات ألكسندر روكافيشنيكوف، وفاينا زاخاروفا، رئيسة صندوق “خط الحياة” لمعالجة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وعدد من العلماء العاملين في المجالات الطبية والفيزيائية.

وقال بوتين مخاطبا حائزي الجائزة: “كل منكم في عمله المبدع يسهم بقسطه في النمو الروحي للأمة الروسية وتعزيز ركائزها الأخلاقية والوفاق الاجتماعي فيها. فيما أنتم مجتمعون تمثلون كوكبة ساطعة من صفوة أبناء الوطن وبناته، الذين يحبون وطنهم حقيقة”.

وتمثل جائزة الدولة، التي يتم منحها سنويا في روسيا، أعلى تقدير يمنح للعلماء والشخصيات الثقافية عرفانا بالخدمات التي قدموها للمجتمع والدولة. وإلى جانب المكافأة المالية التي تقدر بـ 10 ملايين روبل (ما يعادل 139,5 ألف دولار)، يحصل حائزها على شهادة وشارة شرف وشارة أخرى صغيرة خاصة.

العربية نت