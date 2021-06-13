بعد الهجوم عليه سائق عربة يطلق الرصاص ويتخطي المتاريس





أطلق أحد المواطنين أعيرة نارية في الهواء وذلك أثناء مروره بالشارع ومصادفته ترس تم وضعه في الاستوب الرئيسي بتقاطع الكلاكلة شرق.

تعود التفاصيل إلى ان السائق طلب من الموجودين في الترس إزاحته للمرور لعدم وجود شارع آخر يمر به ، إلا أنه تم رفض طلبه الأمر الذي جعله يترجل من سيارته ويبدأ في إزاحة الحجارة بنفسه من الشارع وقتها هاجمه من قاموا بالتتريس بحصبه بالطوب ليغادر مسرعاً حيث تقف سيارته ويخرج مسدساً ويطلق منه رصاصات في الهواء الأمر الذي أثار فزعهم ليهربوا جميعاً بسرعة من المكان، بعدها قام بإزاحة الترس بمساعدة آخرين ثم امتطى سيارته وغادر المكان وهو يردد عبارات غاضبة.

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني